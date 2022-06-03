Bakan Nebati İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı kapsamında temaslarda bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, BAE Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Hussaini ve İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser bir araya geldi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından görüşmenin detaylarını paylaşan Bakan Nebati, şunları belirtti:
"Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed bin Hadi Ahmed Abdullah Al Hussaini ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ticaretten tarıma, savunma sanayinden sağlık ve turizme kadar geniş bir yelpazede ilerlettiğimiz ikili ilişkilerimizi güçlendirmenin önemine değinerek, finans ve bankacılık sektörleri başta olmak üzere iki ülke arasındaki yatırım fırsatları ve iş birliği potansiyelini görüştük."
Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sn. Mohammed bin Hadi Ahmed Abdullah Al Hussaini ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/3PevbVXQoq— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) June 3, 2022
İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında, İKB Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde devam eden İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.
Toplantı çerçevesinde, İKB Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldiklerini bildiren Nebati, şu ifadeleri kullandı:
"Toplantıda Banka ve ülkemiz arasındaki yakın iş birliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca, pandemi sonrası yeniden toparlanma sürecinde, küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak, Banka'nın üye ülkelerin kalkınmasına yönelik izleyeceği politikalar hakkında istişarelerde bulunduk."
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Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde devam eden İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sn. Muhammed Al Jasser ile bir araya geldik. pic.twitter.com/2m0CHKiqZi— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) June 3, 2022