Dolar
16.53
Euro
17.75
Altın
1,860.97
ETH/USDT
1,759.30
BTC/USDT
29,702.00
BIST 100
2,602.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da, ''41 Fabrika Toplu Açılış Töreni''nde konuşuyor. Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus için imza töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi

Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır'da İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında yapılan genel oturuma katıldı.

Zeynep Çetinkaya   | 03.06.2022
Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan / AA

Ankara

Nebati, Twitter hesabından, Mısır ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslara ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde devam eden İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında bugün yapılan genel oturuma katılarak, bankanın yıllık rapor, finansal tablolar ve genel sermaye artırımı hususlarını görüştük."

Bakan Nebati Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi.

Nebati, Twitter hesabından, Al-Kuwari ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile ülkelerimiz arasındaki yakın temasın ve tesis edilen istişare mekanizmalarının sürdürülmesi, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi hususlarında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Akabinde, küresel ekonomide yaşanan sorunlar, jeopolitik gerginliklerin neden olduğu yüksek emtia fiyatları gibi başlıkları değerlendirerek ortak gündemimizde yer alan konuları detaylı bir şekilde ele aldık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 600 bin konut için güçlendirme çağrısı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Beyoğlu'nda öldürülen Kanadalı ve Amerikalı 2 turist için dava açıldı
Antalya'ya gelen turist sayısı sektörün yüzünü güldürdü
Yapay zeka ASENA sayesinde 7 akrep kurtarılarak doğaya salındı

Benzer haberler

Bakan Nebati, BAE Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Hussaini ile görüştü

Bakan Nebati, BAE Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Hussaini ile görüştü

Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı

Bakan Nebati, İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılıyor

Bakan Nebati: Üretimi destekleyen politikalarımız sayesinde pozitif ayrışmaya devam edeceğimizi öngörüyoruz

Bakan Nebati: Üretimi destekleyen politikalarımız sayesinde pozitif ayrışmaya devam edeceğimizi öngörüyoruz
Bakan Nebati: Nedensizce artan fiyatlara, stokçuluğa, fırsatçılığa izin vermeyeceğiz

Bakan Nebati: Nedensizce artan fiyatlara, stokçuluğa, fırsatçılığa izin vermeyeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti