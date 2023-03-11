Bakan Nebati: EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 50 milyar liraya çıkarıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz." dedi.
Malatya
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