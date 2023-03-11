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Ekonomi

Bakan Nebati: EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 50 milyar liraya çıkarıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz." dedi.

Tolga Albay  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Bakan Nebati: EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 50 milyar liraya çıkarıyoruz

Malatya

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