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Ekonomi

Bakan Nebati: Bundan sonraki hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen yıl 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bundan sonraki hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almaktır." ifadesini kullandı.

Merve Özlem Çakır   | 02.01.2023
Bakan Nebati: Bundan sonraki hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almak Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Nebati, Twitter hesabından, 2022 yılı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Ekonomi Modeli öncülüğünde istihdam oluşturarak üretmeye ve dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya devam ettiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"2022 yılının her ayında ihracat rekorları kırarak yıl genelinde Orta Vadeli Program tahminiyle uyumlu şekilde 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almaktır. 2023 yılında da daha fazla yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyümeye, vatandaş odaklı yaklaşımımızla ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz."

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