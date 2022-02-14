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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu, 1,2 milyon OGS kullanıcısının HGS'ye ücretsiz geçirileceğini bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1,2 milyon otomatik geçiş sistemi (OGS) kullanıcısının, 31 Mart tarihi itibarıyla hızlı geçiş sistemine (HGS) ücretsiz geçirileceğini bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 14.02.2022
Bakan Karaismailoğlu, 1,2 milyon OGS kullanıcısının HGS'ye ücretsiz geçirileceğini bildirdi

Ankara

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi bulunduğuna, bunun da gişelerden geçişlerde zaman zaman karışıklığa neden olduğuna işaret etti.

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon HGS ve OGS abonesi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Bunların yaklaşık 1,2 milyonu OGS, 15,8 milyonu ise HGS kullanıcısıdır. İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"HGS'de karar kılındı"

Karaismailoğlu, 2021'de gişelerde HGS'den 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleştiğini bildirerek, "Uygulama sistemi olarak da kullanıcıların yüzde 93'ünün tercih ettiği HGS sisteminde karar kılındı. Bu sayede hem kullanıcının tercih önceliği göz önünde bulundurulmuş olacak hem de geçiş sürecinde işlem sadeliği sağlanacak." ifadelerini kullandı.

OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alınacağını kaydeden Karaismailoğlu, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verileceğini ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceğini belirtti.

Karaismailoğlu, dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceğini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceğini aktardı.

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