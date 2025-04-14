Dolar
38.05
Euro
43.32
Altın
3,226.77
ETH/USDT
1,669.20
BTC/USDT
84,830.00
BIST 100
9,462.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da Şehit Öğretmenler Abidesi’ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan "Açık İş İstatistikleri Araştırması"na ilişkin paylaşım

Bakan Işıkhan, "Türkiye genelinde 1 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde toplam 343 bin 770 açık iş tespit ettik. Böylelikle açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi." bilgisini paylaştı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Bakan Işıkhan'dan "Açık İş İstatistikleri Araştırması"na ilişkin paylaşım

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, iş arayan vatandaşların istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2025 yılı birinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Türkiye genelinde 1 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde toplam 343 bin 770 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Böylelikle açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi."

Söz konusu rapora göre, Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek sektörler "imalat", "konaklama ve yiyecek hizmeti" ile "inşaat" oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı
İzmir'de İZSU'nun atık su arıtma tesisi projesine tepki
Bolu'nun karla kaplanan yüksek kesimleri havadan görüntülendi
Samsun Çarşamba Havalimanı 3 ayda 323 bin 462 yolcuya hizmet verdi
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Bakan Işıkhan'dan "Açık İş İstatistikleri Araştırması"na ilişkin paylaşım

Bakan Işıkhan'dan "Açık İş İstatistikleri Araştırması"na ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Kontrolümüz haricinde hiçbir sağlık hizmetinin verilmesini istemiyoruz

İŞKUR üç ayda 315 bin 721 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Siyasetçiler, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Siyasetçiler, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
Bakan Işıkhan'dan boykot çağrılarına karşı "millet kazandı" paylaşımı

Bakan Işıkhan'dan boykot çağrılarına karşı "millet kazandı" paylaşımı
Bakan Işıkhan: Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin ekmeğiyle oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacak

Bakan Işıkhan: Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin ekmeğiyle oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet