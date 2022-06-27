Dolar
16.55
Euro
17.51
Altın
1,822.90
ETH/USDT
1,202.90
BTC/USDT
20,946.00
BIST 100
2,529.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Derya Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, 12 ay süreyle ödenecek maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşların da faydalanabileceğini bildirdi.

Selma Kasap   | 27.06.2022
Bakan Derya Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını paylaştı

Ankara

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "15 milyar liralık ilave bütçeye sahip ve 12 ay süreyle devam edecek olan Aile Destek Programı'nın ilk ödemesini temmuz ayında yapacakları" yönündeki açıklamasının ardından Twitter adresinden programın detaylarını paylaştı.

Derya Yanık, paylaşımında, "12 ay süreyle ödenecek olan, gelir durumuna göre yıllık 5 bin 400-7 bin 200 lira maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlarımız da faydalanabilecek. Türkiye Aile Destek Programı'na başvurular başladı." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 milyon haneye bir yılda 15 milyar liralık maddi destek sağlanacağını bildiren Yanık, şunları kaydetti:

"Ödemeler 12 ay boyunca süreli ve aylık olarak yapılacak. Bugünden itibaren e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza giderek başvurabilirsiniz. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlarımız da başvuru yapabilecek. İlk destek ödemesi Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı
Şanlıurfa'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
Türkiye, Ukrayna'daki yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması çağrısında bulundu
Baykar, Ukrayna'ya 3 adet Bayraktar TB2 SİHA hibe etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Zirvesi' için yarın İspanya'ya gidecek

Benzer haberler

Bakan Derya Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını paylaştı

Bakan Derya Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını paylaştı

Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama: Haksız tahrik indirimi yanlış bir değerlendirmedir

Bakan Yanık: 2013 yılından bugüne kadar 2,5 milyon vatandaşımız Aile Eğitim Programlarından yararlandı