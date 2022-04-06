Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: AA'ya yayın hayatında nice başarı dolu yıllar diliyorum
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Bakan Yanık, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal Harbi'nde Milli Mücadele'yi tüm Anadolu'ya yaymak gibi önemli bir görev ifa etmek amacıyla kurulan, asırlık medya kuruluşumuz Anadolu Ajansının 102. yılını kutluyor, yayın hayatında nice başarı dolu yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.
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İstiklal Harbi’nde Milli Mücadele’yi tüm Anadolu’ya yaymak gibi önemli bir görev ifa etmek amacıyla kurulan, asırlık medya kuruluşumuz #AnadoluAjansı’nın 102. yılını kutluyor, yayın hayatında nice başarı dolu yıllar diliyorum.— Derya Yanık (@deryayanikashb) April 6, 2022