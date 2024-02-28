Dolar
31.19
Euro
33.77
Altın
2,036.01
ETH/USDT
3,354.50
BTC/USDT
60,451.00
BIST 100
9,149.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni’nde konuşuyor. Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy’de halka hitap ediyor. Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvayın çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
logo
Ekonomi

Bakan Bolat: Uygulamaya koyduğumuz politikaların etkisiyle dış ticaretteki olumlu eğilim devam edecek

Ticaret Bakanı Bolat, dış ticaret açığındaki düşüş eğiliminin sürdüğünü belirterek, "Önümüzdeki dönemde uygulamaya koyduğumuz politikaların etkisiyle dış ticaretteki bu olumlu eğilim devam edecektir." ifadesini kullandı.

Erhan Cihan Ünal  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Bakan Bolat: Uygulamaya koyduğumuz politikaların etkisiyle dış ticaretteki olumlu eğilim devam edecek

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün açıklanan ocak ayına ilişkin revize dış ticaret verilerine göre, ihracatın geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Ocakta ithalatın ise yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolara gerilediğine işaret eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2024 Ocak ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 azalarak, 14 milyar 290 milyon dolardan 6 milyar 227 milyon dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2023'te yüzde 57,5 iken, Ocak 2024'te yüzde 76,2'ye yükselmiştir. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 99,6 oldu. Katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Bakan Bolat, paylaşımında, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı verilerine ilişkin grafiğe de yer verdi.

Geçen yılın ikinci yarısında başlayan yıllıklandırılmış ihracattaki artış eğilimi ile yıllıklandırılmış ithalattaki azalış eğiliminin bu senenin ocak ayında da sürdüğünü vurgulayan Bolat, "Böylelikle dış ticaret açığındaki düşüş eğilimi sürmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulamaya koyduğumuz politikaların etkisiyle dış ticaretteki bu olumlu eğilim devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurtulmuş: 28 Şubat toplumu nefessiz bırakmaya çalışan hazin bir süreçtir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu millet hiçbir darbeye, darbeciye ve vesayete asla göz açtırmayacak
İletişim Başkanı Altun'dan 28 Şubat açıklaması
YEE'nin projesiyle Türkçe, Romanya'da seçmeli ders oldu
İstanbul'da tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bakan Bolat: Uygulamaya koyduğumuz politikaların etkisiyle dış ticaretteki olumlu eğilim devam edecek

Bakan Bolat: Uygulamaya koyduğumuz politikaların etkisiyle dış ticaretteki olumlu eğilim devam edecek

İletişim Başkanlığı, Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı

Türkiye'nin ihracatı ocakta 19 milyar 991 milyon dolar olarak gerçekleşti

Ekonomide gözler büyüme, ihracat ve enflasyon verilerine odaklandı

Ekonomide gözler büyüme, ihracat ve enflasyon verilerine odaklandı
Ticaret Bakanı Bolat: Eximbank'ın sermayesi 35 milyar 700 milyon liraya çıkarıldı

Ticaret Bakanı Bolat: Eximbank'ın sermayesi 35 milyar 700 milyon liraya çıkarıldı
Bakan Bolat, Bratislava'da Türkiye-Slovakya İş Forumu'na katıldı

Bakan Bolat, Bratislava'da Türkiye-Slovakya İş Forumu'na katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet