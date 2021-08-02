Bakan Bilgin'den 'memurların toplu sözleşme'lerine ilişkin açıklama: Enflasyonun üzerinde bir nokta hedefleniyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" dedi.
Ankara
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