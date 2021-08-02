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Bakanlar Pakdemirli, Soylu ve Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor
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Ekonomi

Bakan Bilgin'den 'memurların toplu sözleşme'lerine ilişkin açıklama: Enflasyonun üzerinde bir nokta hedefleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" dedi.

Özcan Yıldırım   | 02.08.2021
Bakan Bilgin'den 'memurların toplu sözleşme'lerine ilişkin açıklama: Enflasyonun üzerinde bir nokta hedefleniyor

Ankara

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