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Ekonomi

Bakan Bayraktar: 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 4 milyar metreküplük LNG kargosu Türkiye'ye gönderilecek

Fuat Kabakcı  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Bakan Bayraktar: 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 4 milyar metreküplük LNG kargosu Türkiye'ye gönderilecek

Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da "LNG Anlaşması İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, BOTAŞ'ın Shell ile imzalayacağı LNG anlaşmasıyla 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 4 milyar metreküplük LNG kargosunun Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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