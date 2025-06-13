Dolar
39.42
Euro
45.52
Altın
3,424.40
ETH/USDT
2,522.60
BTC/USDT
104,789.00
BIST 100
9,178.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail, İran'da stratejik noktalara saldırdı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te "Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkezi Binası Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Bağımsız denetim kriterlerinde değişikliğe gidildi

Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesindeki kriterler, aktif toplam için 300 milyon lira, yıllık net satış hasılatı için ise 600 milyon lira olarak güncellendi.

Mertkan Oruç  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Bağımsız denetim kriterlerinde değişikliğe gidildi

Ankara

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, genel denetim kriterleri için eşik değerler aktif toplam için 300 milyon lira, yıllık net satış hasılatı için ise 600 milyon lira olarak tespit edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karara eklenen geçici maddeye göre ise 2024 hesap dönemi için denetime tabi olma veya denetim kapsamından çıkma hususlarında ilgili hesap döneminde geçerli olan eşik değerler dikkate alınacak.

Yeni usul ve esaslar, 1 Ocak 2025 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Temizliğin simgesi Mavi Bayraklar tatilci tercihlerini de etkiliyor
Türk STK'lerin İsrail'in ablukasındaki Gazze'ye kurban seferberliği
LGS sınavına girecek öğrencilere "Sınav günü kahvaltıyı atlamayın" uyarısı
Gurbetçilere güvenli seyir için sınırdan otoyola kadar jandarma destek oluyor
Türkiye'de "deprem üretme zamanı gelmiş" 30 fay belirlendi

Benzer haberler

Bağımsız denetim kriterlerinde değişikliğe gidildi

Bağımsız denetim kriterlerinde değişikliğe gidildi

Batı Akdeniz, Büyük Menderes ve Kuzey Ege havzalarının su tahsis ve eylem planları onaylandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet