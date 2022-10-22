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Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı

Aykut Karadağ   | 22.10.2022
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı.

Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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