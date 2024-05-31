Dolar
32.24
Euro
34.98
Altın
2,343.40
ETH/USDT
3,753.20
BTC/USDT
68,262.00
BIST 100
10,481.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buğrahan Ayhan  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin 4 kanun teklifi kabul edildi
Ankara'da kamyonetin çarptığı 11 araçta hasar meydana geldi
Düzce'de bir çocuğun kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması kamerada
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin mutlaka kültürde, sanatta, edebiyatta öncü olması lazım

Benzer haberler

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

İstanbul 2024 yılının ilk 4 ayında ziyaretçi rekoru kırdı

Türkiye yılın ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçiyi ağırladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 kitabı muzır yayın ilan etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 kitabı muzır yayın ilan etti
Türkiye, Güney Avrupa'nın seyahat ve turizmde "en iyi gelişen" ülkesi oldu

Türkiye, Güney Avrupa'nın seyahat ve turizmde "en iyi gelişen" ülkesi oldu
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet