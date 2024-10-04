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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararıyla, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz atandı.

Aykut Karadağ  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz atandı.

Öte yandan Danıştay Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu seçildi.

Karaloğlu'nun Danıştay Üyesi olarak seçilmesinin ardından boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne de Hasan Yıldırım atandı.

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