Bakan Yerlikaya'dan Tuzla'daki polise silahlı saldırı olayına ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Tuzla'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan polis memuru Adem Köş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün Tuzla ilçemizde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında, polislerimizin üzerine ateş açılmış, açılan ateş sonucu polis memurumuz Adem Köş yaralanmıştır. Operasyonda yaralanan kahraman polisimiz Adem'imize acil şifalar diliyorum. Milletimizin duası seninle. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan polislerimizi Allah korusun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.