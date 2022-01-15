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Ekonomi

Ayakkabı ihracatçıları salgın sonrası hedefler için İtalya fuarında

Geçen yılı 1 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlayan ayakkabı ve saraciye sektörü, dünyanın önde gelen sektör fuarlarından Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı'na 83 firmayla katılacak.

Ali Korkmaz   | 15.01.2022
Ayakkabı ihracatçıları salgın sonrası hedefler için İtalya fuarında

İzmir

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamada, İtalya'nın Riva Del Garda bölgesinde 15-18 Ocak'ta düzenlenecek fuara, dünya genelinden 520 firmanın katılacağı, bunun 83'ünün Türk firmalarından oluşacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Türk deri sektörünün 2021 yılında İtalya’ya yaptığı ihracatın yüzde 32’lik artışla 74 milyon dolardan 98 milyon dolara yükseldiğini, bu ihracatın 50 milyon dolarlık diliminin saraciye ve ayakkabı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Sektörün Kovid-19 salgını sonrası ihracatı artırma hedefine odaklandığına işaret eden Zandar, şunları kaydetti:

"İhraç pazarlarımızla ticari bağlarımızı güçlü tutmamız gerekiyor. Pandemi döneminde ayakkabı sektöründe dünyanın ilk sanal fuarını düzenleyerek bu bağların güçlü bir şekilde devam etmesini sağladık. Ancak sanal fuarlar fiziki fuarlardaki verimliliği sağlamıyor. Fiziki fuarlara katılarak 2021 yılında 1,7 milyar dolar olan ihracatımızı 2022 yılında 2 milyar doların üzerine taşımak istiyoruz."

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