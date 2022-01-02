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Ekonomi

Ayakkabı boyayarak başladığı mesleğinde 2 milyon dolarlık ihracata ulaştı

Manisa'da iki ortağıyla tesis kurarak marka oluşturan Rıfat Sarı, günlük 1000 çift ayakkabı üretme kapasitesine sahip tesisinden 40 ülkeye ayakkabı satıyor.

Ahmet Bayram   | 02.01.2022
Ayakkabı boyayarak başladığı mesleğinde 2 milyon dolarlık ihracata ulaştı Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Ayakkabı üretim ve ihracatında önde gelen merkezlerden Manisa'da sektörün tanınan isimleri arasında gösterilen Rıfat Sarı, ayakkabı boyacılığından 40 ülkeye ihracata uzanan başarı hikayesiyle dikkati çekiyor.

Kars'tan Manisa'ya göç eden ailesinin geçimine katkı sunmak için 10 yaşında sandığını omzuna alarak ayakkabı boyamaya başlayan Rıfat Sarı (60), ilkokulu bitirdikten sonra ayakkabı imalathanesinde çıraklığa başladı.

17 yaşına geldiğinde ayakkabı ustası olan, askerlikte de mesleğini devam ettiren Sarı, askerden döndüğünde 1982 yılında 2 ortağıyla Üçel Ayakkabı firmasını kurdu.

O dönem 24 çift erkek ayakkabısı imal eden, gelişen teknolojiyle modernize edilen işletme, günlük 1000 çift ayakkabı üretme kapasitesine ulaştı.

İlk ayakkabı ihracatını 1985 yılında Almanya'ya gerçekleştiren firma, başta Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya'da olmak üzere dünyanın 40 ülkesine yaklaşık 2 milyon dolarlık ayakkabı ihracatına ulaştı.

"Çok çalışmanın önemini arkadaşlarımıza anlatıyorum"

Rıfat Sarı, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana güzel ayakkabıları sevdiğini, boyacılık yaptığı dönemde bu sevgisinin farkına vararak ayakkabı ustası olmaya karar verdiğini söyledi.

Girişim serüveninde büyük zorluklarla karşılaştığını, sürekli kendini geliştirmek için çaba harcadığını anlatan Sarı, firma olarak ilk günden bu yana İtalyan markalarıyla rekabet ederek dünya pazarına ayakkabı sunma hedefiyle çalıştıklarını aktardı.

İhracata ilk başladıkları yıllarda bir tercümanın kendilerini dolandırması sonrası yabancı dilin şart olduğunu anladığını ifade eden Sarı, "Eksiklerimizi gördük, yabancı dilimiz yoktu. 'Bu böyle olmaz' dedim, 40 yaşından sonra İngilizce kursuna başladım, 8 yılda öğrendim. Kimseye muhtaç olmadan bütün dünyayı gezdim. Zor olanı seçtim, mücadele etmenin, çok çalışmanın önemini hep arkadaşlarımıza anlatıyorum." dedi.

"2 milyon dolara yakın ihracatımız var"

İlk ihracatlarını yaptıktan sonra makineleşmeye geçtiklerini, yurt dışı fuarlarıyla hızla büyüyerek bugünkü büyüklüğe ulaştıklarını dile getiren Sarı, erkek ayakkabısında yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda iki kalite ödülü aldıklarını anlattı.

"Baştan bu yana 'Ya marka olacağız ya da yok olacağız.' felsefesiyle hareket ettik. Fason üretim yapmıyoruz. 70 çalışanımızla günde 500 çift üretiyoruz ama talep olduğunda 1000 çifte çıkabiliyoruz. Üretimimizin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz, 40 ülkeye dağıtıyoruz, 2 milyon dolara yakın ihracatımız var." diyen Sarı, her geçen yıl bu rakamı artırdıklarını kaydetti.

Sarı, "Yurt dışından yoğun talep var. Rakip pazarlarda üretimde ciddi sıkıntılar var. Birçok büyük pazarın en yakın çalışacağı ülke Türkiye oldu. Biz de buna hazırlıklıyız zaten. İnşallah gelecekte çok daha iyi noktalara geleceğiz." diye konuştu.

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