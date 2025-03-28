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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven martta zayıfladı

Avro Bölgesi'nde martta ekonomi güven endeksi aylık bazda 1,1 puan düşerek 95,2'ye indi.

Ata Ufuk Şeker  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven martta zayıfladı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mart ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, martta ekonomik güven endeksi AB'de aylık bazda 0,9 puan azalarak 96 seviyesine geriledi. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,1 puan düşüşle 95,2 seviyesine indi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde endeksin 97 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin altında gelmesi dikkati çekti.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de martta eksi 13,6'dan eksi 14,5'e düştü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde zayıflama görüldü.

AB'de ise endeks martta 1 puan gerileyerek eksi 13,9 seviyesinde ölçüldü.

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