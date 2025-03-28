Avrupa'da saatlik işçi maliyeti yükseldi
Avrupa Birliği'nde (AB) ortalama saatlik iş gücü maliyeti geçen yıl yüzde 5 artarak 33,5 avro seviyesine ulaştı.
Brüksel
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılında saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verilerini yayımladı.
Verilere göre, Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 4,5 artış gösterdi.
AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 5 yükseldi.
Böylece, 2024'te saatlik iş gücü maliyetleri ortalaması AB'de 33,5 avro, Avro Bölgesi'nde ise 37,3 avro seviyesine çıktı.
Söz konusu maliyetler 2023 yılında AB'de 31,9 avro, Avro Bölgesi'nde de 35,7 avro olarak ölçülmüştü.
Geçen yıl AB ülkeleri arasında saatlik iş gücü maliyetleri 10,6 avro ila 55,2 avro arasında değişim gösterdi.
AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti 55,2 avro ile Lüksemburg'da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Danimarka'da 50,1 avro ve Belçika'da ise 48,2 avro oldu.
Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti ise 10,6 avro ile Bulgaristan'da görüldü. Bulgaristan'ı, 12,5 avro ile Romanya, 14,1 avro ile Macaristan izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.