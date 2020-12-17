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Dünya

Avrupa Parlamentosu, Brexit anlaşması için İngiltere'ye 3 gün mühlet verdi

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmanın yıl başına kadar onaylanması için müzakerecilerin 3 güne kadar uzlaşmaları gerektiğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 17.12.2020
Avrupa Parlamentosu, Brexit anlaşması için İngiltere'ye 3 gün mühlet verdi

Brüksel

AP'deki siyasi grupların başkanları, Brüksel'de AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'le yaptıkları görüşmenin ardından ortak açıklama yayımladı.

AB ve İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinin devam ettiği hatırlatılan açıklamada, anlaşmasız ayrılığın vatandaşları ve işletmeleri olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Açıklamada, AB ve İngiltere arasındaki müzakerelerde 20 Aralık gece yarısına kadar bir uzlaşı sağlanması halinde AP'nin anlaşmayı onaylamak üzere yıl bitmeden olağanüstü Genel Kurul oturumu düzenlemeye hazır olduğu, bu tarihin aşılması durumunda ise anlaşmanın yıl bitmeden onaylanamayacağına işaret edildi.

AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier de görüşmenin ardından sosyal medya hesabından, "Müzakerelerde ilerleme sağlandı ancak son engeller duruyor. Yalnızca AB çıkarlarını ve ilkelerini koruyan bir anlaşma imzalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AB ve İngiltere, daha önce belirlenen son süre dolmasına rağmen karşılıklı olarak ekiplerine müzakereleri sürdürme talimatı vermişti.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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