Dolar
9.44
Euro
10.97
Altın
1,802.06
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,509.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP TBMM Grup Toplantısı
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde bankalar üçüncü çeyrekte konut kredisi şartlarını sıkılaştırdı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Banka Kredi Anketi raporunda, Avro Bölgesi'nde bankaların, konut kredi şartlarını sıkılaştırdığı ve son çeyrekte daha da sıkılaştırmasının beklendiği belirtildi.

Bahattin Gönültaş   | 26.10.2021
Avro Bölgesi'nde bankalar üçüncü çeyrekte konut kredisi şartlarını sıkılaştırdı

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Avro Bölgesi'nde 146 bankanın katıldığı Ekim 2021 Banka Kredi Anketi sonuçlarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Yılın üçüncü çeyreğini kapsayan raporda, Avro Bölgesi'nde bankaların temmuz-eylül döneminde firmaların krediye erişimini değiştirmediği belirtilerek, hanehalkı için konut kredisi (mortgage) şartlarını sıkılaştırdığı, son çeyrekte sıkılaştırmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

"Konut kredilerinde net sıkılaştırma; bankaların risk toleransı, fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamalarıyla ilgiliydi" ifadesine yer verilen raporda, son çeyrekte bankaların hanehalkı için kredi talebinde değişiklik olmamasını beklediği aktarıldı.

Bu arada, 28 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek ECB Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB Yönetim Kurulu, toplantıda ekonomik durumu da değerlendirecek.

Bu hafta ECB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi öngörülmezken, tahvil alım programlarının geleceğine yönelik bir karar bekleniyor. ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamındaki desteklerinin Mart 2022'de sona ermesi bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinilmesini sağlayan ECB'nin Banka Kredi Anketi, yılda 4 defa yapılıyor. Son anket, 20 Eylül-5 Ekim'de yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da iş yerlerinde Kovid-19 aşısı ve test şartı aranacak
Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı son ayların en düşük seviyesinde
Kovid-19 tedavisi gören kadın aşı olmadığı için çok pişman
Son bir ayda her 100 koronavirüs vakasından 35'ini çocuklar ve gençler oluşturdu
Kovid-19'a yakalanan 'aşı karşıtı' kadın: Bu saatten sonra kaçış yok

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde bankalar üçüncü çeyrekte konut kredisi şartlarını sıkılaştırdı

Avro Bölgesi'nde bankalar üçüncü çeyrekte konut kredisi şartlarını sıkılaştırdı

AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 90'ı geçti

Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde 13 yılın zirvesine ulaştı