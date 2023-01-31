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Ekonomi

Avro Bölgesi ekonomisi 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Ata Ufuk Şeker   | 31.01.2023
Avro Bölgesi ekonomisi 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı son çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Beklentiler GSYH'nin yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Böylece, Avro Bölgesi büyümesi piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2022'nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla değişmezken, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artış gösterdi.

Öte yandan, 2022'de yıllık bazda Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 3,5, AB ekonomisi yüzde 3,6 büyüdü.

GSYH, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Litvanya'da yüzde 1,7, Avusturya'da yüzde 0,7, İsveç'te yüzde 0,6, Çekya'da yüzde 0,3, Almanya'da yüzde 0,2, İtalya'da yüzde 0,1 gerilerken, Fransa'da yüzde 0,1, İspanya'da yüzde 0,2 arttı.

Yıllık bazda ise GSYH, İsveç'te yüzde 0,6 ve Litvanya'da yüzde 0,4 azalırken, Fransa'da yüzde 0,5, Almanya'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,7 yükseldi.

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