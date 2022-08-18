Arzum dünyanın 60'tan fazla ülkesinde kullanılıyor
Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, "Gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım ve ütü olmak üzere 6 ürün kategorisindeki 650 ürünümüzle dünyanın 60’tan fazla ülkesinde milyonlarca eve ulaşıyoruz." dedi.
İstanbul
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, Küçük Ev Aletleri (KEA) kategorisinin salgın dönemindeki olumsuzluklardan etkilenmediğini söyledi.
Salgın sürecinde faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerine işaret eden Zadil, salgının ilk haftalarından itibaren tüketicilerin hızlı bir şekilde hijyene daha fazla odaklandığını, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına yöneldiğini tespit ettiklerini ve buna yönelik ürünler geliştirdiklerini kaydetti.
Zadil, evde yemek yapma, vücut direncini artırıcı besinlere yönelmenin tüketicilerin öncelikleri arasına girdiğini belirterek özellikle mutfak kategorisinde sağlıklı beslenmeyi destekleyen ürünlere yüksek talep yaşadıklarını anlattı. Hijyen ve temizlik önceliğinin sonucu olarak elektrikli süpürgelere yöneliş olduğunu dile getiren Zadil, "Bu dönemde evde yapılan kişisel bakım da önem kazandı. Türk kahvesi makineleri pandemi öncesinde de kahveseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir kategoriydi. Pandemi ile birlikte talepteki hız da arttı. Biz tüm bu taleplere Arzum’un uygun ürünleriyle karşılık verdik." şeklinde konuştu.
Zadil, Türkiye’de bir ilk olan Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojili Olimpia Smart Cyclone elektrikli süpürgelerinin, salgın döneminde en dikkati çeken ürünlerden biri olduğuna değinerek, bu ürünün şu anda da en çok ilgi görenler arasında yer aldığını kaydetti.
Salgın döneminde hem kadınları hem erkekleri evde bakımlı ve sağlıklı kalmaya davet ettiklerine değinen Zadil, saçını ve sakalını kesmeyi, tıraş olmayı tercih eden tüketicilere Ducati by Arzum’u sunduklarını anlattı.
Zadil, sağlıklı yiyecek ve bağışıklığı güçlendirici içeceklerin de salgın döneminde tüketicinin en önem verdiği ihtiyaçlar arasında yer aldığına vurgu yaparak, "Detoks içeceklerinden sağlıklı birçok farklı içeceğin 3-4 dakika içinde kolayca hazırlanabileceği Shake'N Take kişisel blenderımız ve Vacuumix blenderımıza büyük talep oldu. Kendi ekmeğini evde, güvenli koşullarda yapmak isteyenler Panetti ekmek yapma makinemizi kullandılar. Bu ilginin bugün de sürdüğünü söyleyebilirim. Stand mikserlerimiz de bu sürecin ilgi çeken ürünleri arasındaydı." bilgisini verdi.
Arzum OKKA Türk kahvesi makinesinin büyük ilgi gördüğünü belirten Zadil, Türkiye'de bir ilk olan ve çıktığı günden beri çok tercih edilen elektrikli sefer tası olduğunu vurguladığı Foodie'nin şu anda da rağbet gören ürünleri arasında yer aldığını vurguladı.
Zadil, çevrim içi alışverişe salgın öncesi yaptıkları yatırımların meyvelerini salgın dönemine yediklerini anlatarak, e-ticaret talebindeki artışa hiç sıkıntı yaşamadan karşılık verebildiklerini vurguladı.
Küçük Ev Aletleri sektörü 2021'de yüzde 53,7 büyüdü
Dünya genelinde yükseliş trendine devam eden KEA sektörünün, Türkiye pazarına da ivme kazandırdığını vurgulayan Zadil, "2021’de Türkiye’de KEA sektörü yüzde 53,7 büyüme ile 14 milyar TL’ye ulaştı. Arzum olarak biz de tüm dünyada yaşanan bu ekonomik daralmaya rağmen markamızın sürekliliği için kurguladığımız uzun vadeli stratejimiz sayesinde 2021’i hedeflerimiz doğrultusunda noktaladık. Hem Türkiye pazarında hem de globalde büyümemizi sürdürdük." diye konuştu.
2022 yılının ilk altı ayında 42,8 milyon TL net kâr
Zadil, Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin 2022 yılının ilk altı ayında 42,8 milyon TL net kâr elde ettiğine vurgu yaparak, yılın ilk altı ayında 91 milyon TL esas faaliyet kârı elde eden Arzum’un hasılatının 2022 ikinci çeyreğinde 369,2 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirtti.
Zadil, "Böylece Arzum, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,6 artırdı. Brüt kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,4 artırarak 235,5 milyon TL’ye ulaştıran Arzum’un FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,9 artarak 97,3 milyon TL olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.
2021’de kendi AR-GE faaliyetleri çerçevesinde geliştirdikleri ürünlerin toplam ürünlere oranının yüzde 43 olarak gerçekleştiğine değinen Zadil, bu oranı 2022 sonunda daha da artırmayı hedeflediklerine işaret etti.
Zadil, "Sürdürülebilir büyümenin yanı sıra halka açılmadan önce yaptıkları gibi düzenli olarak temettü dağıtıyoruz. Şirket stratejimizden hareketle kâr dağıtım politikamızda da belirttiğimiz gibi; dağıtılabilir dönem kârının üçte birini dağıtmaya devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.
"Satışların yüzde 20’sini Avrupa Birliği ülkelerine yaptık"
Geçen yıl Arzum’un en önemli büyümelerinden birinin globalde olduğuna değinen Zadil, satışların yüzde 20’sini Avrupa Birliği ülkelerine yaptıklarını anlattı. Zadil, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım ve ütü olmak üzere 6 ürün kategorisindeki 650 ürünle dünyanın 60’tan fazla ülkesinde milyonlarca eve ulaştıklarına dikkati çekti.
Yüksek marka bilinirliği ve hane penetrasyonuna sahip, KEA sektörünün öncü oyuncularından biri olarak dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca eve ulaşırken, ‘Global marka olma’ yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Arzum CEO'su Zadil, Arzum OKKA markasının Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri ağırlıklı olmak üzere Almanya ve ABD’de boy gösterdiğine değinerek, Avrupa Birliği'nin (AB) en önemli hedef pazarları olduğuna değindi.
Doğu tarafında da en yakın coğrafya olan Orta Doğu'nun Türk kahvesini yakından tanıdığına değinen Zadil, "Bu noktada rahat diyalog kurabiliyoruz. Türkiye’ye de çok gelip gittikleri için Arzum’u biliyorlar ve ülkelerinde de Arzum’u tercih ediyorlar. Kuzey Afrika’da Mısır, Fas; Uzak Doğu’da Endonezya, Güney Kore, Çin, Avustralya da eksenimizde. 2009’da Hong Kong’da Asya Pasifik şirketimizi açtık. Amerika’da satış için standardımız var, ticari yerlerde satabilmek için NFS belgemiz bulunuyor." diye konuştu.
Yapı Kredi Yatırım liderliğinde, 24 Aralık 2020’de halka açıldıklarını belirten Zadil, "Borsa İstanbul’da yapılan törende çalan gongun ardından Arzum hisselerimiz, ARZUM kodu ile işlem görmeye başladı. Çok yoğun yatırımcı ilgisi eşliğiyle halka açıldık ve hisselerimize talep toplama sürecinde, bireysel yatırımcıdan 53,6 kat, kurumsal yatırımcıdan ise 18,7 kat talep geldi. " hatırlatmasında bulundu.
Zadil, Nisan 2021’deki ilk olağan genel kurullarında ihtiyaçları doğrultusunda iki değerli bağımsız yönetim kurulu üyesini aralarına kattıklarına değinerek, "Elif Ateş Özpak ve Ahmet Cüneyt Yavuz, 3 yıl süreyle bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Halka arz öncesinde ortaklık yapımız yüzde 51 Kolbaşı Ailesi kalan yüzde 47,5 Mediterra, yüzde 1,5 da Mediterra yöneticilerinin şahsi hisseleri şeklindeydi. Halka arz sonrasında yüzde 51 ile Kolbaşı Ailesi’nin hakim ortaklığı devam ediyor. " bilgisini verdi.