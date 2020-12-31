Euro
9.12
Dolar
7.42
BIST 100
1,472.75
Altın
1,894.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Arıcılık Kayıt Sistemi'ndeki tüm sektör yetiştiricileri 'arılı kovan desteği'nden faydalanabilecek

Arıcılık Kayıt Sistemi'nde (AKS) yer alan tüm arıcılar, "arılı kovan desteklemesi"nden faydalandırılacak.

Mustafa Çalkaya   | 31.12.2020
Arıcılık Kayıt Sistemi'ndeki tüm sektör yetiştiricileri 'arılı kovan desteği'nden faydalanabilecek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

2020 yılında yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süt içerik analizinde gecikme yaşayan üreticilerin mağduriyete uğramaması için, süt içerik analizi yaptırma tarih aralığı 1 Şubat 2020-15 Mart 2021 olarak değiştirildi.

Ayrıca salgın döneminde küçük ölçekli arıcılık işletmelerinin yaşadıkları olumsuzlukları en aza indirmek adına AKS'ye kayıtlı tüm arıcılar "arılı kovan desteklemesi"nden faydalandırılacak.

Arılı kovan destekleme ve arıcıların damızlık ana arı destekleme başvuruları 10 iş günü içinde Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da son 24 saatte 32 bin 552 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'un umudu 'mRNA teknolojisi' birçok hastalığın tedavisi için gelecek vadediyor
'Vücudu lime lime eden bir ağrı yaşadım'
Koronavirüsü yenen belediye başkanından 'sigara' uyarısı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83 milyon 68 bini geçti

Benzer haberler

Sporcu ücretlerinden alınan gelir vergisi üzerinden belirlenen payın, özel hesaba aktarılmasına ilişkin düzenleme

Sporcu ücretlerinden alınan gelir vergisi üzerinden belirlenen payın, özel hesaba aktarılmasına ilişkin düzenleme

Arıcılık Kayıt Sistemi'ndeki tüm sektör yetiştiricileri 'arılı kovan desteği'nden faydalanabilecek

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı 30 Haziran 2021'e uzatıldı

Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı 30 Haziran 2021'e uzatıldı
DHMİ 24 asistan hava trafik kontrolörü alımı yapacak

DHMİ 24 asistan hava trafik kontrolörü alımı yapacak
SPK'den aracı kurumlarca yapılacak repo ve ters repo işlemleri tebliğinde değişiklik

SPK'den aracı kurumlarca yapılacak repo ve ters repo işlemleri tebliğinde değişiklik