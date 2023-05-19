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Ekonomi

Ardahan'ın atıl arazilerinde desteklerle patates ve kavılca yetişecek

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ardahan Valiliği destekleriyle kentte atıl kalan araziler, özellikle patates ve kavılca buğdayı ekimiyle üretime kazandırılıyor.

Günay Nuh  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Ardahan'ın atıl arazilerinde desteklerle patates ve kavılca yetişecek

Ardahan

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yürütücülüğündeki projeler kapsamında, bölgede atıl arazilerin kullanılması ve üretim çeşidinin arttırılması amacıyla patates tohumu, kavılca buğdayı ve arıcılıktaki nektarın arttırılmasına yönelik fidan ve benzeri devlet destekleri sürüyor.

Desteklemelerle bu yıl atıl durumdaki 2 bin 500 dönüm arazi üretime kazandırıldı.

Kentte faaliyete geçen "Alternatif Ürün Patates Üretimi Farkındalığının Oluşturulması" projesi kapsamında ise üreticilere 72 ton tohum desteği yapıldı.

Projeden faydalanan üretici Dursun Şeker de kendisine verilen patates tohumunu Akyaka köyündeki tarlada toprakla buluşturdu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, dağıtılan tohumlarla hem ekimi yapılmayan hem de atıl kalan arazileri üretime kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Tohum ve eğitim desteği veriyorlar

Hedefleri arasında, unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin yeniden üretimini sağlamak ve artırmak da olduğunu dile getiren Cineviz, "Hazırlamış olduğumuz proje kapsamında 44 üreticimize 72 ton patates tohumu verdik. Aynı zamanda burada ekimi ve eğitim çalışmalarını paralel şekilde yürütüyoruz." dedi.

"Tarım arazilerimizin tekrar eski günlerde olduğu gibi üretime kazandırılmasını sağlamak istiyoruz" diyen Cineviz, şunları kaydetti:

"Ardahan Ovası'nın sulanmasına ilişkin Beşikkaya Barajı ve diğer çalışmaların tamamlanmasıyla halihazırda üretim yapılan tarım arazilerinde alternatif ürünlerle de çeşitlendirme şansımızın olacak. Buna inanıyoruz. Öncelikle Ardahan ilimizin kendi kendine yetecek seviyede olmasını sağlamak, ardından sulama ile ilgili alt yapının oluşmasıyla üretim alanları da kendiliğinden artacaktır. Ardahan'ın daha sonra çevresine de ışık tutacak bir projeksiyonu hayata geçirebileceğini düşünüyoruz."

"Üretim konusunda örnek olmak istiyoruz"

Üreticilerden Dursun Şeker ise devlet desteği ile hem ekim alanını artırdıklarını hem de üretimi 5 katına çıkartmayı amaçladıklarını söyledi.

"Bu yıl bir ton tohumla, 20 ton patates üretimi elde etmeyi planlıyorum. Bunu inşallah hasat döneminde görmüş olacağız." diyen Şeker, şöyle devam etti:

"Önceki yıllarda 8-10 dönüm arazide çalışma yaparken, devletin vermiş olduğu desteklemeden dolayı bunu 50 dönüme çıkardık. İnşallah bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda bu daha da büyüyecek. Ardahan'da daha farklı çalışmalar yapıp üretim konusunda örnek olmak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."

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