Dolar
27.01
Euro
29.58
Altın
1,935.21
ETH/USDT
1,836.40
BTC/USDT
29,215.00
BIST 100
7,221.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Apple'ın geliri nisan-haziran döneminde düştü, Amazon'un geliri arttı

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın nisan-haziran döneminde elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 1 azaldı, e-ticaret devi Amazon'un geliri yüzde 11 arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Apple'ın geliri nisan-haziran döneminde düştü, Amazon'un geliri arttı

New York

Apple, nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üçüncü çeyrek olarak kabul edilen ve 1 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönem bilançosunda​​​ ​​​​Apple'ın geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalışla 81,8 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 83 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kaydedilen azalışa rağmen piyasa beklentilerinin üstünde gelen şirket gelirinin, bu dönemde 81,7 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Apple'ın geçen yılın aynı döneminde 19,4 milyar dolar olan net karı ise yüzde 2,5 artarak 19,9 milyar dolara çıktı. Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 1,20 dolardan 1,26 dolara yükseldi.

Apple, rekor hizmet geliri elde etti

iPhone satışlarının tutarı, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalışla 39,7 milyar dolara indi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 20 azalarak 5,8 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 7 düşerek 6,8 milyar dolara geriledi.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, bilanço döneminde 1 milyardan fazla ücretli abonelik sayesinde hizmet gelirlerinde tüm zamanların rekorunu kırdıklarını açıkladı.

Cook, güçlü iPhone satışları sayesinde gelişmekte olan pazarlarda sürekli güç kazandıklarını ifade etti.

Amazon'un geliri yükseldi

ABD'li e-ticaret devi Amazon da nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 11 artarak 134,4 milyar dolara ulaştı. Şirketin net satışları, 2022'nin ikinci çeyreğinde 121,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Amazon'un net karı da ikinci çeyrekte 6,7 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

E-ticaret devinin hisse başına net karı ise bu yılın ikinci çeyreğinde 65 sent olarak hesaplandı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 20 sent zarar etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama kararları Resmi Gazete'de
Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta yuvasından düşen leylek yavrusunu itfaiye kurtardı
Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa bir kadın subay amirallik rütbesine terfi ettirildi
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Benzer haberler

Apple'ın geliri nisan-haziran döneminde düştü, Amazon'un geliri arttı

Apple'ın geliri nisan-haziran döneminde düştü, Amazon'un geliri arttı

Apple kurucularının 1970'lerde ürettiği bilgisayar, açık artırmayla satılacak

Meta'nın geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı

Teknoloji şirketleri ABD'nin yapay zeka güvenliğine ilişkin güvenlik tedbirlerini kabul etti

Teknoloji şirketleri ABD'nin yapay zeka güvenliğine ilişkin güvenlik tedbirlerini kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet