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Ekonomi

Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı 1 milyonu aştı

Antalya'ya 1 Ocak-9 Nisan döneminde hava yoluyla 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist geldi, geçen yılın turist rekoru iki hafta önce kırıldı.

Ayşe Yıldız  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı 1 milyonu aştı

Antalya

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, turizm sezonuna hızlı başlayan kentte farklı ülkelerden gelen turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

Geçen sene 1 Ocak-23 Nisan döneminde 1 milyon yabancı turistin geldiği kenti, bu sene 1 Ocak-9 Nisan döneminde 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist ziyaret etti.

Antalya'da, 1 milyon yabancı turist hedefine geçen yıla göre iki hafta öncesinden ulaşıldı. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya oldu.

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