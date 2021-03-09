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Ekonomi

Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapan tren yeniden Sivas'a geldi

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında performans testi için Ankara'dan hareket eden tren yeniden Sivas'a geldi.

Serhat Zafer   | 09.03.2021
Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapan tren yeniden Sivas'a geldi

Sivas

Ankara Balışeyh konvansiyonel hattından hareket eden test treni, Sivas Tren Garı'na ulaştı.

Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapan tren yeniden Sivas'a geldi

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında performans testi için Ankara'dan hareket eden tren yeniden Sivas'a geldi. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Treni, TCDD yetkilileri ve çalışanları karşıladı.

Bir süre burada bekleyen tren, Ankara'ya gitmek üzere yeniden yola çıktı.

Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ın tarihi bir güne ev sahipliği yaptığını belirterek, Ankara-Sivas YHT seferlerinin biran önce başlamasını arzuladıklarını söyledi.

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