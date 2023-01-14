Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,920.77
ETH/USDT
1,517.30
BTC/USDT
20,462.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali 2022'de yaklaşık 15 milyon yolcu ağırladı

Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşları ağırlayan Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesine (AŞTİ), geçen yıl 14 milyon 719 bin 500 yolcu ayak bastı.

Ömer Olcay   | 14.01.2023
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali 2022'de yaklaşık 15 milyon yolcu ağırladı

Ankara

AA muhabirinin, Ankara Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, AŞTİ, 2022'de 121 peronda 210 otobüs firmasıyla 14 milyon 719 bin 500 yolcuya hizmet verdi.

Ağustosta 1 milyon 408 bin 500 yolcu ile en çok yolcuyu ağırlayan AŞTİ'ye eylülde 1 milyon 359 bin yolcu uğradı. En az yolcunun geldiği ay ise 1 milyon 91 bin 700 ile mart ayı oldu.

En çok sefer temmuzda

Geçen yıl 490 bin 650 otobüsün giriş yaptığı AŞTİ'de, yolcular için 472 bin 271 sefer düzenlendi. En çok sefer 445 bin 189 ile temmuz ayında, en az ise 34 bin 193 ile nisan ayında gerçekleşti.

Yolculara ve onları karşılamaya gelenlere, seyahat temalı kütüphane, modern büfeler, çocuk oyun alanları, öğrencilere yönelik ders çalışma alanlarıyla hizmet sunan AŞTİ'de, toplantı, sergi ve gösteri salonları da bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Eren Abluka Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" başlatıldı
Marmara Bölgesi son yılların en kurak dönemini geçiriyor
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Mehmetçik'ten sıfırın altında 20 derece ve 4,5 metre kar altında vatan nöbeti

Benzer haberler

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali 2022'de yaklaşık 15 milyon yolcu ağırladı

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali 2022'de yaklaşık 15 milyon yolcu ağırladı

Senegal'de yolcular da şoförler de yeni seyahat düzenlemesinden memnun değil

Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılmayacak

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2022'de yüzde 16,1 arttı

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2022'de yüzde 16,1 arttı
Senegal'de şehirler arası otobüslerin gece çalışması yasaklandı

Senegal'de şehirler arası otobüslerin gece çalışması yasaklandı
Fatih'te aracına aldığı 3 yolcu tarafından darbedilen taksici hayatını kaybetti

Fatih'te aracına aldığı 3 yolcu tarafından darbedilen taksici hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet