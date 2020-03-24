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Ekonomi, Koronavirüs

Alternatif Bank'tan koronavirüsle mücadeleye destek

Alternatif Bank, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için müşterilerine sunduğu desteklere bir yenisini ekledi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 24.03.2020
Alternatif Bank'tan koronavirüsle mücadeleye destek

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Alternatif Bank, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için müşterilerine sunduğu desteklere bir yenisini ekledi.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, talep etmeleri halinde tüzel ve bireysel müşterilerin, 30 Nisan'a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.

Çalışan ve müşterilerin sağlığını korumak için alınan geniş önlemlere ek olarak da 30 Nisan'a kadar internet ve mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemleri ücretsiz sunulacak.

ATM'lerden günlük para çekme limiti ise 3 bin liraya yükseltildi.

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