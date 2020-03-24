Alternatif Bank'tan koronavirüsle mücadeleye destek
Alternatif Bank, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için müşterilerine sunduğu desteklere bir yenisini ekledi.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Alternatif Bank, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için müşterilerine sunduğu desteklere bir yenisini ekledi.
Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, talep etmeleri halinde tüzel ve bireysel müşterilerin, 30 Nisan'a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.
Çalışan ve müşterilerin sağlığını korumak için alınan geniş önlemlere ek olarak da 30 Nisan'a kadar internet ve mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemleri ücretsiz sunulacak.
ATM'lerden günlük para çekme limiti ise 3 bin liraya yükseltildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.