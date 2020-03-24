Yapı denetim hizmetlerine koronavirüs tedbiri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, "Yapı Denetim Hizmetlerinde Coronavırus Tedbirleri Hakkında Genelge"yi valiliklere gönderdi.
Ankara
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen bazı önlemler kapsamında yapı denetim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi ve kamuda bürokrasinin azaltılarak daha verimli hizmet sunulabilmesi için Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce de bazı tedbirler alındı.
Bu kapsamda hazırlanan "Yapı Denetim Hizmetlerinde Coronavırus Tedbirleri Hakkında Genelge", il valiliğine gönderildi.
Genelgeye göre, Yapı Denetim Sistemine ilişkin soruların yanıtlanmasına yönelik talepler, "ydsyazilim@csb.gov.tr" mail adresine iletilecek.
Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen kuruluş denetim izin belgesi, denetçi belgesi verilmesi, laboratuvar izin belgesi verilmesi, kuruluş izin belgesi ve denetçi belgesi yenileme işlemleri gibi her türlü belgelendirme işlemlerini içeren başvurular, "www.yds.gov.tr" internet adresindeki yönlendirmeler takip edilerek, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek.
Kuruluş izin belgesi veya denetçi belgesi başvuru durumunu takip etmek isteyenler, "www.yds.gov.tr." internet adresinden yapılan sistem kaydı ile temin edilen ilgilinin kullanıcı adı ve şifresini kullanarak, bilgi alabilecek.
Salgın tehdidi son buluncaya kadar yenilenen veya ilk defa düzenlenen, kuruluş izin belgesi veya denetçi belgeleri, sahiplerine Genel Müdürlük tarafından elden teslim edilmeyecek.
Herhangi bir konu hakkında görüşe ihtiyaç duyanlar "AL0 181" hattını kullanarak veya gün içerisinde cevaplanmak üzere "ydsyazilim@icsb.aov.tr" adresine mail göndererek bilgi alabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.