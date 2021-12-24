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Ekonomi

Alternatif Bank 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabını kullanıma sundu

Abdulkadir Günyol   | 24.12.2021
Alternatif Bank 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabını kullanıma sundu

İstanbul

Alternatif Bank, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" hesabını kullanıma sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Alternatif Bank, birikimlerini Türk Lirası olarak değerlendirirken kur riskine karşı korunmak isteyen müşterileri için 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabını kullanıma sundu. 3 aydan 12 aya kadar değişen vadelerle ve avantajlı faiz oranlarıyla Alternatif Bank şubelerinden açılabilen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı ile ilgili ayrıntılı bilgiye bankanın web sitesinden ulaşılabiliyor." ifadelerine yer verildi.

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