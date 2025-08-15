AJet ikinci pilotlara kaptan pilotluk fırsatı sağlayacak
AJet, yazılı sınav, mülakat ve uçuş eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan ikinci pilotlara, kaptan pilotluğa terfi imkanı sağlanacağını bildirdi.
İstanbul
Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, ikinci pilotlara, şirket içinde kaptan pilot olma yolunda önemli bir imkan sağladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İkinci pilotlar, yazılı sınav, mülakat ve uçuş eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamalarının ardından kaptan pilotluğa terfi edebilecek.
Havacılık sektöründe genellikle kaptan pilotluk eğitimi hava yolu şirketleri tarafından ücret karşılığında yapılırken, AJet bu eğitim sürecine katılacak ikinci pilotlara, kaptan pilot olduktan sonra 3 yıl çalışma şartı getirdi.