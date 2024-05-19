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Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 878 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 878 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Mümin Altaş  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 878 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödedi

Ankara

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini vurguladı.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına ilişkin 878 milyon lira SED ödemesi yaptık."

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