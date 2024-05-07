adesso Türkiye, 2024 gelir hedefini 1 milyar liraya çıkardı
adesso Türkiye CEO'su Burak Barı, "adesso Türkiye olarak bizler, sadece teknolojiye odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda iş yapma şeklimizi de yenilikçi ve çevik bir yapı olarak sürdürmeye özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.
İstanbul
AR-GE yatırımını son 5 yılda yaklaşık 25 kat artıran adesso Türkiye, 2024 yıl sonu gelir hedefini 1 milyar liraya çıkardı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, adesso Türkiye, hem Türkiye'de hem de dünyada imza attığı fark yaratan yazılım projeleriyle adından söz ettiriyor.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye'de 40'tan fazla ildeki 520'yi aşkın çalışanıyla değer yaratan adesso Türkiye, son beş yılda ihracat oranını rekor bir büyümeyle yüzde 1600 artırarak, gelirinin yüzde 55'ini yazılım ihracatından elde eder konuma ulaştı.
AR-GE yatırımını son 5 yılda yaklaşık 25 kat artıran ve 2024 yıl sonu gelir hedefini 1 milyar liraya çıkaran özgün yazılım evi, Türkiye'nin mühendislik gücünü ve yazılım dünyasında öncü rol oynama potansiyelini de net biçimde ortaya koyuyor.
Son 4 yılda 7 kat büyüdü
ABD, Almanya, Hollanda, İngiltere, Romanya, Azerbaycan, Kazakistan ve BAE gibi dünyanın farklı bölgelerinde yer alan 10 ülke özelinde üstlendiği yüzlerce projeyi yüksek kalite standartlarına ve hedef zamanlamalara uygun biçimde teslim eden adesso Türkiye, büyümeye de devam ediyor.
2020'de 88,5 milyon lira olarak gerçekleşen gelirini 2023'ün sonunda 7 kat artırarak 603 milyon liraya çıkaran şirketin geliştirdiği yazılımlarla en çok değer kattığı ilk beş alan ise sırasıyla finans, otomotiv, sigorta, enerji ve üretim oldu.
Alanlarında uzman mühendislerden oluşan ekibiyle geliştirdiği etkin projelerle gücünü küresel anlamda ortaya koyan şirket, nisan itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde 46 müşterisine hizmet sunuyor.
Çok sayıda global dev için yazılım üretiyor
Son beş yılda AR-GE harcamalarını yaklaşık 5 kat artıran şirket, geçen yıl yaklaşık 147,5 milyon lirayı AR-GE'ye ayırdı. Bu yatırımların karşılığını alan şirket, ortaya koyduğu etkin çözümler sayesinde sektörlerinde dünya liderleri olan BMW Group, ING, Citibank, Deutsche Bank ve PepsiCo Türkiye gibi şirketler tarafından tercih ediliyor.
Bu şirketlerden biri de Mercedes-Benz markası altında lüks otomobiller üreten Almanya merkezli otomotiv şirketi Daimler AG. Mercedes-Benz'in dünya çapındaki üretimi kapsamında çok sayıda fabrikasına kritik yazılım hizmetleri sağlayan adesso Türkiye, çeşitli sektörlerde önde gelen markalarla yaptığı projelerle bu başarı ivmesini yukarı taşımaya devam ediyor.
Dünyanın önde gelen markalarıyla iş birliği yaparak deneyimini geliştiren şirket, sektördeki yeniliklere de liderlik ediyor.
Şirket, müşteri odaklı çözümler geliştirme, dijital dönüşümü ve teknolojiyi iş süreçlerine entegre etme üzerine kurulu çözümler sunarak, AR-GE yatırımlarıyla teknolojiyi yeniden şekillendiriyor.
Yazılım ihracatında öncü şirketler arasında
Şirket, sunduğu yazılım çözümleriyle de Türkiye'nin teknoloji ihraç eden güçlü şirketleri arasında öne çıkıyor. Bu başarıyı, adesso Türkiye'nin sektörde farklılaşarak öne çıkan önemli özellikleri destekliyor.
Yapay zeka alanında öne çıkan şirket aynı zamanda teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek doğru trendleri belirleyip projelerinde uyguluyor.
Müşteri memnuniyetine verilen önem, uzun vadeli iş ilişkileriyle müşteri güvenini kazanmada kritik rol oynuyor. Aynı zamanda bir diğer farklılık ise adesso Türkiye'nin tipik bir ticari şirketten öte yatay karar alma mekanizmalarına sahip kolektif bir yapıya sahip olması olarak öne çıkıyor.
"İnsanı merkeze alan esnek ve yenilikçi bir yapıya sahibiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen adesso Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Burak Barı, 11 yıllık başarı hikayelerinin önemli bir vizyonun yansıması olduğunu belirtti.
Barı, müşteri memnuniyetine ve teknolojik yeniliklere verdikleri önemin, teknoloji ihracatı özelinde kendilerini uluslararası alanda öne çıkaran unsurların başında geldiğini aktararak, "Herkesin kuruma ve ortak başarıya hizmet ettiği kolektif bir çalışma kültürünü benimsiyoruz. İnsanı merkeze alan esnek ve yenilikçi bir yapıya sahibiz. Bu kültür, büyük şirketlerin sıkışık hiyerarşik yapılarından farklı bir deneyim sunarak, iş birliğini ve inovasyonu teşvik ediyor. adesso Türkiye olarak bizler, sadece teknolojiye odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda iş yapma şeklimizi de yenilikçi ve çevik bir yapı olarak sürdürmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
Barı, bu değerlerin kendileri için sadece bir iş stratejisi değil, aynı zamanda kimliklerini ve iş yapma tarzlarını da belirlediğini kaydetti.
Sürdürülebilir başarılarının temelinde ortak bir kültürü paylaşan ve iş birliğinden keyif alan ekip arkadaşlarının yani "adessiler"in yer aldığının altını çizen Barı, "Almanya merkez ofisinden aldığımız vizyoner destek ve yüksek kalite standartlarına sahip yüzlerce projeden edindiğimiz deneyimlerle, sektörde farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.