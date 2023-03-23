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Beşiktaş Futbolcusu Alexandru Maxim, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
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Ekonomi

ABD'nin cari açığı 2022'de yüzde 11,5 arttı

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yıl yüzde 11,5 artışla 943,8 milyar dolara yükseldi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
ABD'nin cari açığı 2022'de yüzde 11,5 arttı

New York

ABD Ticaret Bakanlığı, 2022 yılı ekim-aralık dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,6 azalarak 206,8 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde azalış gösteren cari açık verisinin, 213,3 milyar dolar olması öngörülüyordu.

ABD'de 2022'nin üçüncü çeyreğine ait cari açık verisi de 217,1 milyar dolardan 219 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise dördüncü çeyrekte yüzde 3,2 olarak hesaplandı. Bu oran, üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.

ABD'nin cari açığı, 2022 genelinde ise yüzde 11,5 artarak 943,8 milyar dolara çıktı. Cari açığın GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 3,7 oldu. Bu oran 2021'de yüzde 3,6 olarak kayıtlara geçmişti.

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