Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,295.10
BTC/USDT
19,148.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağına geldi.
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'den Rusya'ya mühimmat sağlayanlara karşı yaptırım uyarısı

ABD yönetimi, Rusya'ya mühimmat sağlayan veya askeri-sanayi alanında destek veren kişilere, ülkelere ve şirketlere yaptırım uygulanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Dilara Zengin Okay   | 14.10.2022
ABD'den Rusya'ya mühimmat sağlayanlara karşı yaptırım uyarısı

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, 33 ülkeden maliye bakanları ile üst düzey yetkililerin, uluslararası yaptırımların ve ihracat kontrollerinin Rusya'nın askeri-sanayi kompleksi ve kritik savunma tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi.

Toplantıya katılan yetkililerin, Rusya'nın uygulanan yaptırımlar ve ihracat kontrollerinden kaçmasını önleme konusundaki taahhütlerini yineledikleri belirtilen açıklamada, katılımcıların, Rusya'nın askeri-sanayi alanını daha da zayıflatmak ve savaşma kabiliyetini azaltmak için atılması planlanan ek adımları görüştükleri aktarıldı.

Öte yandan Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ve Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımların ve ihracat kontrollerinin etkisinin değerlendirildiği ortak bir rapor yayımladı.

Raporda, Rusya'ya mühimmat veya askeri-sanayi alanında destek sağlayan ABD vatandaşı olmayan kişilere, özel şirketlere ve paramiliter gruplara yaptırım uygulamaya hazır olunduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

Yaptırımlar ve ihracat kontrollerinin Rusya'nın büyük ölçüde yabancı kaynaklı ürünlere bağımlı savunma sanayi üzerinde önemli ve uzun süreli sonuçlar doğurduğuna dikkati çekilen raporda, Rusya'nın gelişmiş ürün, teknoloji ve hizmetlere erişimi kısıtlanarak, Rus savunma sanayisinin 6 binden fazla askeri teçhizat dahil olmak üzere savaşta kaybettiği silahları ikmal kabiliyetinin engellendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın yaşandığı Bartın'daki maden ocağı bölgesine gidecek
Bakanlar Dönmez ve Soylu, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Maden kazasıyla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalar sürüyor
AFAD: Amasra'da maden ocağındaki patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir

Benzer haberler

ABD'den Rusya'ya mühimmat sağlayanlara karşı yaptırım uyarısı

ABD'den Rusya'ya mühimmat sağlayanlara karşı yaptırım uyarısı

Pentagon, Ukrayna'nın Starlink hizmeti masrafları için Elon Musk'ın şirketiyle görüşüyor

ABD'li Senatör: Biden yönetimi ve Kongre, Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alabilir

BM, Rusya'yı Ukrayna'da ele geçirdiği esirlere erişim izni vermeye çağırdı

BM, Rusya'yı Ukrayna'da ele geçirdiği esirlere erişim izni vermeye çağırdı
Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekilecek

Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekilecek
Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mevcut krizleri şiddetlendirdiğini belirtti

Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mevcut krizleri şiddetlendirdiğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet