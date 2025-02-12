Dolar
36.11
Euro
37.44
Altın
2,894.22
ETH/USDT
2,606.30
BTC/USDT
95,690.00
BIST 100
9,779.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de enflasyon ocakta beklentileri aştı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Dilara Zengin Okay  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
ABD'de enflasyon ocakta beklentileri aştı

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, Aralık 2024'te yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede TÜFE, ocakta yıllık bazda da yüzde 3 artış kaydetti. Bu dönemde yıllık enflasyonun Aralık 2024'te olduğu gibi yüzde 2,9 olması öngörülüyordu.

Söz konusu dönemde barınma maliyetleri, aylık yüzde 0,4 artarak TÜFE'deki aylık artışın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu. Barınma kalemi yıllık bazda ise yüzde 4,4 yükseldi.

Enerji fiyatları geçen ay aylık yüzde 1,1 artarken, yıllık yüzde 1'lik yükseliş kaydetti. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları ocakta aylık yüzde 1,8 artarken, yıllık yüzde 0,2 düştü.

Gıda fiyatları da aynı dönemde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,5 yükseldi.

Çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ocakta aylık yüzde 0,4, yıllık 3,3 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 olması öngörülüyordu.

Çekirdek TÜFE, Aralık 2024'te aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 yükselmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okulların tatil edildiği İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Kedde ile telefonda görüştü
İstanbul'da gözaltındaki belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin işlemleri sürüyor
Ataşehir'de kanalizasyon çalışması sonrası geciken asfaltlama esnafı mağdur etti
Tunahan Yılmaz'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanmasına ilişkin belediye yetkilileri hakkında dava açıldı

Benzer haberler

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Hegseth, NATO'da ilk mesajlarını verdi: Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği "gerçekçi değil"

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Hegseth, NATO'da ilk mesajlarını verdi: Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği "gerçekçi değil"

ABD'de enflasyon ocakta beklentileri aştı

ABD'de DOGE'nin başındaki milyarder Musk'ın Oval Ofis toplantısına oğluyla katılması gündeme oturdu

Kremlin: ABD ile tutuklu değişimi, karşılıklı güveni artırabilen bir adım

Kremlin: ABD ile tutuklu değişimi, karşılıklı güveni artırabilen bir adım
Yapay zeka zirvesine ABD ve İngiltere'nin diğer ülkelerle görüş ayrılığı damga vurdu

Yapay zeka zirvesine ABD ve İngiltere'nin diğer ülkelerle görüş ayrılığı damga vurdu
Japonya, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerinden muafiyet talep etti

Japonya, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerinden muafiyet talep etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet