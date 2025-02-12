Dolar
36.10
Euro
37.32
Altın
2,884.37
ETH/USDT
2,592.50
BTC/USDT
95,120.00
BIST 100
9,800.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Başkanı Adalı, Tüpraş Stadı'nda yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen imza törenine katılıyor
logo
Ekonomi

ABD Başkanı Trump: Faiz oranları düşürülmeli

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek bunun yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey olduğunu belirtti.

Dilara Zengin Okay  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
ABD Başkanı Trump: Faiz oranları düşürülmeli

Washington

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan, faiz oranlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Faiz oranları düşürülmeli, bu da yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey." ifadesini kullandı.

Trump, ocak ayında video konferans ile katıldığı İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'nda da faiz oranlarının düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise bir röportajında, Trump yönetiminin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapıp yapmamasına değil, 10 yıllık tahvil faizinin düşmesine yönelik politika hamlelerine odaklandığını vurgulayarak, Trump'ın politikalarıyla bunun doğal olarak düşeceğini düşündüğünü belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunahan Yılmaz'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanmasına ilişkin belediye yetkilileri hakkında dava açıldı
Emine Erdoğan'dan Türk bilim insanlarının Antarktika'da mikroplastik tespitine ilişkin paylaşım
İzmir'de narko-terör operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri
Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump: Faiz oranları düşürülmeli

ABD Başkanı Trump: Faiz oranları düşürülmeli

Trump, Musk'ın başında olduğu DOGE'nin federal işgücü üzerindeki yetkisini artırıyor

Güney Afrikalılar, ABD'nin ülkelerine HIV/AIDS programı yardımını kesme kararına tepkili

Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşını Beyaz Saray'da ağırladı

Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşını Beyaz Saray'da ağırladı
Küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verisine odaklandı
Trump, Hazine Bakanını Zelenskiy ile görüşmesi için Ukrayna'ya gönderiyor

Trump, Hazine Bakanını Zelenskiy ile görüşmesi için Ukrayna'ya gönderiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet