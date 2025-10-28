Dolar
41.96
Euro
48.94
Altın
3,964.28
ETH/USDT
4,136.80
BTC/USDT
115,427.00
BIST 100
10,871.08
Ekonomi

ABD, Malezya ve Tayland ile "döviz kuru şeffaflığı" konusunda anlaştı

ABD Hazine Bakanlığı ile Malezya ve Tayland merkez bankaları, döviz kuru manipülasyonundan kaçınma, kur müdahalelerini yalnızca aşırı oynaklık durumlarında yapma ve döviz politikalarında şeffaflığı artırmayı taahhüt etti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
ABD, Malezya ve Tayland ile "döviz kuru şeffaflığı" konusunda anlaştı

New York

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında, Tayland Merkez Bankası ve Malezya Merkez Bankası (BNM) ile makroekonomik konular ve döviz politikalarında yakın istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların, Uluslararası Para Fonu (IMF) anlaşması kapsamında döviz kurlarını veya uluslararası para sistemini manipüle etmekten kaçınmayı yeniden taahhüt ettiği vurgulandı.

Tarafların ayrıca, rekabetçi amaçlarla döviz kurlarını hedef almayacağı konusunda anlaştığı aktarılan açıklamada, döviz piyasalarına müdahale gerektiğinde, bunun yalnızca aşırı oynaklık ve düzensiz hareketlerle mücadele için kullanacağı kaydedildi.

Açıklamada, döviz kuru politikaları ve uygulamalarında şeffaflığın önemine işaret edilerek, ABD Hazine Bakanlığı ile Tayland Merkez Bankasının döviz müdahale işlemlerine ilişkin bilgilerin, en az altı ayda bir ve üç aylık gecikmeyle yayımlanması ile döviz rezervleri ve vadeli pozisyon verilerinin aylık bazda açıklanmasını taahhüt ettiği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, BNM'nin, kamuya açık biçimde döviz piyasasında yapılan net döviz alım-satım işlemlerinin, 12 aylık toplam bazda her yıl mart ve eylül ayı sonunda yayımlamasına ilişkin taahhüt verdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
