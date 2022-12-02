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Ekonomi

AB, 29 milyar avronun üzerinde elektrikli otomobil ithal etti

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, geçen yıl çeşitli elektrikli otomobillerin ithalatına toplam 29 milyar avrodan fazla harcama yaptı.

Ata Ufuk Şeker   | 02.12.2022
AB, 29 milyar avronun üzerinde elektrikli otomobil ithal etti

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2021 yılı elektrikli otomobil ticaretine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkeleri 11,8 milyar avroluk hibrit , 11,4 milyar avroluk tamamen elektrikli ve 5,9 milyar avroluk fişli hibrit araba ithal etti. Böylece, AB çeşitli elektrikli otomobillerin ithalatına toplam 29,1 milyar avro harcadı.

AB'nin elektrikli otomobil ihracatı ise ithalatını geride bıraktı.

Üye ülkeler 22,9 milyar avroluk hibrit, 12,3 milyar avroluk elektrikli ve 6,8 milyar avroluk fişli hibrit otomobil ihraç etti.

AB ülkelerinin elektrikli otomobil ihracat toplamı da 42 milyar avroya ulaştı.

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