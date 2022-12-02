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Ekonomi

Türkiye fındık ihracat sezonunun ilk 3 ayında 538 milyon dolar kazandı

Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk üç ayında yurt dışına 95 bin 878 ton fındık satarak 538 milyon 695 bin 343 dolar gelir elde etti.

Gültekin Yetgin   | 02.12.2022
Türkiye fındık ihracat sezonunun ilk 3 ayında 538 milyon dolar kazandı

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk üç ayı olan 1 Eylül-30 Kasım 2022 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 538 milyon 695 bin 343 dolar karşılığında 95 bin 878 ton fındık satıldığı kaydedildi.

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