YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99’u doldu
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99’u doldu. Geçen yıl 164 bin olan boş kontenjan sayısı bu yıl 13 bine kadar düştü." dedi.
Ankara
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