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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99’u doldu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99’u doldu. Geçen yıl 164 bin olan boş kontenjan sayısı bu yıl 13 bine kadar düştü." dedi.

Sefa Şahin   | 15.08.2022
YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99’u doldu

Ankara

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