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Milli Eğitim Bakanı Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Çubuk GSB Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları'nda kalan depremzedeleri ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunuyor
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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçenek değerlendirilecek

YÖK Başkanı Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

17.02.2023
YÖK Başkanı Özvar: Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçenek değerlendirilecek Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya - AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerin bahar dönemindeki eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilere ilişkin, şunları kaydetti:

"Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi."

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