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Eğitim

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) sonuçları açıklandı.

Abdullah Özkul  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta uygulanan 2025-YDS/1'e giren adayların değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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