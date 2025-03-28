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Eğitim

LGS'de merkezi sınav başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuru süresinin 16 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Abdullah Özkul  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
LGS'de merkezi sınav başvuru süresi uzatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınava katılmak isteyen 8. sınıf öğrencileri, başvurularını 2-16 Nisan tarihlerinde e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda, LGS kapsamındaki merkezi sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan olarak açıklanmıştı.

Ancak 2-4 Nisan tarihlerindeki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan'a kadar uzatıldı.

Ayrıca okul müdürlüklerinin onay işlemleri için 14 Nisan olarak belirlenen son tarih, 17 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

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