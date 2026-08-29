Tunus'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine güneş çarpması ve yüksek sıcaklığa bağlı başvurular ile can kayıplarında "benzeri görülmemiş" artış yaşandığı bildirildi.

Tunus'ta aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelere başvuru ve can kayıplarında "benzeri görülmemiş" artış yaşanıyor Tunus'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine güneş çarpması ve yüksek sıcaklığa bağlı başvurular ile can kayıplarında "benzeri görülmemiş" artış yaşandığı bildirildi.

Tunus Genç Doktorlar Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerindeki acil servislerde güneş çarpması ve aşırı sıcaklar nedeniyle hastaneye yatırılanların ve hayatını kaybedenlerin sayısında "benzeri görülmemiş" artış kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, bazı acil servislerde can kayıplarının yaşandığı belirtilerek, doktor ve hemşirelerin "sağlık sisteminin kapasitesini aşan bir baskı altında" çalıştığı ve "aşırı yorgunluk" yaşadığı ifade edildi.

Tunus Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinin sıcaklara bağlı can kayıpları ve güneş çarpması vakaları ile yoğun bakım servislerinin kapasitesine ilişkin verileri topladığı ancak henüz resmi rakamları açıklamadığı kaydedildi.

Tunus Genç Doktorlar Örgütü, mevcut durum nedeniyle "sağlıkta olağanüstü hal ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

Örgüt Başkanı Vecih Zekkar dün akşam Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin doğusundaki Sfakes kentinde bulunan Habib Burgiba Hastanesinde 24 saat içinde 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Tunus makamları, sıcak hava dalgasına bağlı ölümlere ilişkin henüz resmi istatistik yayımlamadı.

Tunus’ta sıcaklık 49,8 dereceye ulaştı

Tunus’ta 26 Ağustos Çarşamba gününden bu yana ülkenin büyük bölümünü etkileyen şiddetli sıcak hava dalgasında, ülkenin merkezindeki Kayrevan kentinde sıcaklık 49,8 derece olarak ölçüldü.

Tunus Hava ve İklim Gözlemevinin verilerine göre Kayrevan, 50 derece ölçülen İran’ın Mehran kentinin ardından dünyanın en sıcak ikinci kenti oldu.

Gözlemevi, dünyanın en sıcak 20 noktasından 6'sının Tunus'ta bulunduğunu, Kayrevan'ın yanı sıra Beca, Cendube, Gabes, Tuzer ve Zagvan'ın da bu kentler arasında yer aldığını bildirdi.

Elektrik kesintileri sıcak hava dalgasına eşlik ediyor

Aşırı sıcak hava dalgası, Tunus Elektrik ve Gaz Şirketinin (STEG) ülkenin çeşitli bölgelerinde geçici elektrik kesintilerine yeniden başlamasıyla aynı döneme denk geldi.

STEG, kesintileri “elektrik sisteminin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini korumak” amacıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de 27 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, başkent Tunus’un da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde 10 saati aşabilen uzun süreli su ve elektrik kesintilerinin "sadece geçici olaylar veya münferit vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini" ifade etmişti.