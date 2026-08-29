Rizespor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
12. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında Mithat Pala'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte bulunan Emrecan Bulut'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
19. dakikada ceza yayı solundan serbest vuruş kullanan Maxim'in şutunda, kaleci Fofana meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.
35. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor'un sol kanattan gelişen atağında Emrecan Bulut'un yaptığı ortada, ceza sahasında Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile bitti.
İkinci yarı
63. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında topu önünde bulan Meleke'nin ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
74. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında savunma arkasına atılan uzun pasla topu önünde bulan Mihaila'nin rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Tobiasz gole izin vermedi.
86. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Enver Kulasin'in yerden sert vuruşunda, top kalecide kaldı.
90. dakikada Gaziantep FK, farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan korner sonrası ceza sahasında Sagnan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, takım arkadaşı Ariss'e çarparak kaleye gitti: 1-2