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Eğitim

ÖNDER, Anadolu imam hatip liselilerin YKS başarısını açıkladı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Anadolu imam hatip liselerinden 21 öğrencinin ilk 100'e, 79 öğrencinin ise ilk 1000'e girdiğini duyurdu.

Ümit Türk  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
ÖNDER, Anadolu imam hatip liselilerin YKS başarısını açıkladı

İstanbul

ÖNDER'den yapılan açıklamaya göre, YKS'de, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden 7, M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesinden 3, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2, Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2, Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2, Denizli Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1, Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1, Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1, Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1 ve İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1 öğrenci olmak üzere 21 öğrenci ilk 100'e girmeyi başardı.

Türkiye genelinde ilk 100'e giren öğrenciler arasında Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mehmet Emin Akdağ sözel alanda Türkiye 2'ncisi olurken, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yusuf Salih Orhan ise Yabancı Dil Testi'nde Türkiye 4'üncüsü oldu.

YKS'de Türkiye'nin farklı illerindeki imam hatip liselerinden sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil alanlarında 79 öğrenci de ilk 1000'e girmeyi başardı.


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